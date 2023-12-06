СКР расследует убийство украинского экс-депутата Кивы в Подмосковье

Илья Кива Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Подмосковье расследуют убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Одинцовском городском округе экс-депутата Верховной рады Украины. Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст. 105 УК РФ)", - сказала Врадий в среду журналистам.

По ее словам, Кива был застрелен в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа из неустановленного оружия, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

"Установлена личность убитого - это экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива", - сказала представитель следствия.

Лишенный депутатского мандата весной 2022 года Кива переехал из Украины в Россию. Он находился под санкциями Великобритании, Австралии, Канады и Украины.

В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы по обвинению в ряде преступлений.