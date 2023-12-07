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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Сенаторы обдумают способы защиты политиков и журналистов от терактов

Им это поручили в связи с недавним убийством бывшего нардепа Кивы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Профильные комитеты Совета Федерации вместе с ведомствами подготовят предложения по обеспечению безопасности журналистов, политических и общественных деятелей, находящихся в России и являющихся потенциальными целями для украинских спецслужб, сообщил "Интерфаксу" вице-спикер палаты Константин Косачев.

"Поручение двум комитетам - представить к следующему заседанию (13 декабря - ИФ) проработанные с ведомствами предложения по дополнительным мерам обеспечения безопасности политических и общественных деятелей, журналистов и правозащитников, находящихся на территории РФ и являющихся потенциальными целями для подобных террористических актов", - сказал Косачев "Интерфаксу".

Он предложил сформулировать это поручение комитетам по международным делам и по обороне и безопасности в связи с убийством в Подмосковье бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

Предложения, которые сенаторы подготовят вместе с профильными ведомствами, будут также направлены, по словам Косачева, на "консолидацию международного сообщества на позициях абсолютного неприятия и осуждения соответствующих преступных действий украинских властей".

Константин Косачев Совет Федерации Илья Кива Украина
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