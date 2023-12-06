Что произошло за день: среда, 6 декабря

Убийство экс-нардепа Кивы, выборы президента РФ и "Человек года" по версии Timе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении даты выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, сообщил сенатор Андрей Клишас. ЦИК РФ 8 декабря проведет заседание, посвященное старту президентской кампании.

- Бывший депутат украинской Рады Илья Кива убит в Подмосковье. Он был застрелен в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа из неустановленного оружия.

- Госдума приняла закон о запрете использования личных телефонов на школьных уроках. Согласно закону, телефоны можно будет использовать только в ситуациях, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.

- Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев. Также он получит право вводить временное управление в отношении находящегося на территории России "движимого и недвижимого имущества лиц недружественных иностранных государств".

- Депутат ЛНР Олег Попов погиб при взрыве автомобиля в Луганске. Возбуждено уголовное дело по трем статьям, включая статью о теракте.

- Бюджет РФ получил от windfall tax 305 млрд руб., сказал Антон Силуанов. Это соответствует изначально озвученным ожиданиям властей: поступления от windfall tax планировались в размере 300 млрд рублей.

- Президент "Балтики" Боллоев предложил национализировать компанию, сообщают "Ведомости" со ссылкой на соответствующее письмо. Источник, близкий к Минфину, подтвердил получение документа.

- Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года". Свифт опередила других финалистов Time, в числе которых были Владимир Путин, Си Цзиньпин, король Карл III, кукла Барби.