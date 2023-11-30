Госдума приняла закон о занятости в обновленной редакции

В нем фиксируется максимальный размер пособия по безработице

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон "О занятости населения в РФ" в обновленной редакции.

Последние изменения к законопроекту № 275599-8 в палату внесли депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Принятый закон определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения и государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения.

Он вводит в законодательства понятия "занятость", "граждане, ищущие работу", "безработные граждане" (трудоспособные граждане, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовы к ней приступить), "граждане, впервые ищущие работу", "граждане, находящиеся под риском увольнения" (работники, в отношении которых по инициативе работодателя принято решение о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, простоя, проведении мероприятий по увольнению в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя).

Также определяется категория граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Отдельно выделяется категория "занятых граждан".

В законе регламентируются основные направления государственной политики в сфере занятости населения (например, содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы и т.д.).

Закрепляются полномочия Минтруда России, Роструда и органов службы занятости по реализации государственной политики в сфере занятости населения. Роструд определяется оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (ЕЦП).

Информация, содержащаяся на ЕЦП, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законом, и предоставляется на безвозмездной основе с использованием портала "Госуслуги" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия, предусматривает закон.

Кроме того, в нем фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, который индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Указанный размер пособия для безработных граждан составит:

- в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице - 12 792 рубля;

- в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице - 5 тысяч рублей.

Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1500 рублей.

В законе предусматривается возможность назначения по предложению государственного учреждения службы занятости безработному гражданину пенсии на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста при одновременном соблюдении установленных законом условий.

Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений.

Как говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад, сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы; принятие нового закона о занятости назрело давно".

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.