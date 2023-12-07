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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Приняты законы о сохранении детского пособия в случае раннего выхода из декрета

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла законы о сохранении права родителей на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.

Изменения вносятся в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", а также в Трудовой кодекс РФ.

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"Законопроекты подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь - молодых мам", - сказал, комментируя инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что "женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года; в основном, это связано с тем, что семье не хватает средств". "По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые сегодня Госдумой законы позволят сохранить выплаты", - сказал Володин.

По его словам, "средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысяч рублей". Все необходимые средства предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы, сообщил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Госдума
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