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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Депутаты приняли закон о переподготовке военнослужащих-инвалидов боевых действий

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла закон о праве военнослужащих из числа инвалидов боевых действий, увольняемых с военной службы, пройти обучение по основным программам профессионального обучения.

Такое право касается и дополнительных профессиональных программ. Обучение возможно продолжительностью до 4 месяцев с сохранением обеспечения всеми видами довольствия, без взимания с них платы за обучение.

Закон также устанавливает право граждан, уволенных с военной службы и признанных инвалидами боевых действий, на бесплатное направление за счет средств федеральной государственной службы занятости населения на прохождение профессионального обучения или для получения дополнительного профессионального образования, а имеющие право на пенсию – на получение профессионального образования по направлению и за счет средств организаций, в которые они приняты на работу, с выплатой среднего заработка во время обучения.

Госдума
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