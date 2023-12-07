Путин пригласил султана Омана посетить Россию

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем Омана и пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида в 2024 году нанести визит в Россию.

Глава государства провел встречу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом и попросил его передать "самые наилучшие пожелания его отцу – султану Омана.

"Он стоял у истоков наших отношений", - отметил Путин. "Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается", - сказал Путин.

"Я признателен за приглашение моему отцу. Я уверен, что его визит состоится, надеюсь, что в ближайшее время", - ответил наследный принц. Зиязин бен Хайсам Аль Саид рассчитывает, что такой визит "откроет новые возможности для развития двусторонних отношений".