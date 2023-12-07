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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Путин спрогнозировал прибыль банков России в 2023 году выше 3 трлн рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Банковская система России в 2023 году заработает более 3 трлн рублей, отыграв потери прошлого года, сообщил президент Владимир Путин на встрече с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Встреча прошла на полях форума ВТБ.

"У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 трлн рублей. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году и плюс прибыль получат", - сказал он.

Наследный принц отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России, добавив, что власти его страны "очень ценят личное участие [главы ВТБ] Андрея Костина, его роль в продвижении двусторонних проектов между странами".

"Это правда, господин Костин - очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном", - сказал в адрес главы ВТБ, также участвовавшего во встрече.

Президент также указал, что хорошие показатели финансовой системы РФ достигнуты благодаря, в том числе и усилиям ВТБ.

Ранее 7 декабря стало известно, что Банк России улучшил прогноз по прибыли банковского сектора по итогам 2023 года до 3,2-3,4 трлн рублей. Совокупный доход будет ниже, так как часть убытка от переоценки ценных бумаг (-0,4 трлн рублей за 10 месяцев 2023 года) банки отразили в капитале, отметил регулятор.

В предыдущем обзоре ЦБ прогнозировал прибыль банков в 2023 году на уровне 2,4-2,9 трлн рублей.

Владимир Путин Банк России Оман ВТБ Андрей Костин
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