Потанин заявил о необходимости 5-7 лет стабильности в налоговой сфере

По его словам, в новых условиях на первое место для экономики выходит качество планирования

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Стабильность в налоговом планировании на период от 5 до 7 лет обеспечит предсказуемость для бизнеса и будет способствовать росту экономики, заявил президент "Норникеля" и владелец "Интерроса" Владимир Потанин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"

"Сейчас, когда происходит адаптация нашей экономики к новым условиям, на первое место выходит качество планирования... Для тех, кто занимается бизнесом и проектами - не важно, в частном секторе он работает или в государственном, - нужно качественно митигировать риски и использовать возможности", - сказал Потанин.

"Нужен определенный период стабильности на 5-7 лет в налоговой области", - отметил он.

Такой подход позволит бизнесменам увереннее составлять финансовые модели и не вносить в них ненужных изменений, считает Потанин. "Правильно построенная и стабильная" налоговая политика может быть существенным стимулом экономического роста.

Между тем, если текущие обстоятельства требуют повышения налоговой базы, "то лучше это делать по понятным и простым правилам". К ним, по мнению Потанина, относится обложение бизнеса не оборотными налогами, а налогом на прибыль.

Чтобы избежать сокращения инвестиций, важно стимулировать инвестиции в основной капитал и обновление фондов, отметил бизнесмен.

Также Потанин полагает, что государство может разделить риски с бизнесом по неудачным проектам - не облагать налогом на прибыль тогда, когда прибыли фактически нет.

По мнению Потанина, такой подход не только поможет стимулировать инвестиции, но и будет способствовать укреплению бюджетной ситуации и созданию основ для экономического роста страны.

"Даже при повышенной нагрузке стабильная ситуация, при стимулировании инвестиций, будут очень хорошим подспорьем для того, чтобы бюджетная ситуация была здоровая и основы для экономического роста были заложены", - заключил он.

Отвечая на вопрос, не противоречит ли жесткая кредитная политика развитию новых отраслей экономики, Потанин разделил стимулирующие и стабилизирующие инструменты в экономике. Ужесточение кредитной политики Банком России и условий выдачи ипотечных кредитов, а также указ президента о валютном регулировании относятся к стабилизирующим факторам, отметил предприниматель. "Не надо в этих мерах искать меры стимулирующего воздействия. Их там нет. Это стабилизирующие факторы, призванные к оздоровлению нашей экономики. И в этом смысле хорошо, что у Банка России и правительства есть достаточно политической воли, чтобы такого рода политические решения принимать", - сказал он.