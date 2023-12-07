Дума приняла закон о новом порядке погашения задолженности по кредиту

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который меняет порядок погашения задолженности по потребительскому кредиту и ставит уплату неустойки за просрочку на предпоследнее место в очереди на погашение, также был скорректирован механизм страхования при ипотечных кредитах.

Законопроект (№287844-7) был внесен в парламент в октябре 2017 года и с тех пор проходил согласование.

Согласно принятому закону, если суммы платежа по кредиту недостаточно для исполнения обязательств заемщика, погашение идет в следующей очередности: задолженность по процентам, затем задолженность по основному долгу. Эти положения остались неизменными. Депутаты скорректировали третью очередь и вместо неустойки за ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по кредиту поставили проценты, начисленные за текущий период платежей, затем сумму основного долга за текущий период платежей и только потом, на пятом месте, расположили неустойку за просрочку. На последнем месте, как и в действующем законодательстве, стоит уплата "прочих платежей".

Депутаты также изменили условия покупки страховок при ипотечном кредитовании.

Сейчас при заключении потребительского кредита банк может потребовать от заемщика застраховать как заложенное имущество, а так и иной страховой интерес. Если заключение договора страхования не является обязательным, кредитор должен предложить альтернативный вариант потребительского кредита на сопоставимых условиях без обязательного заключения договора страхования. Кроме того, банк обязан предоставить заемщику потребительский кредит на тех же условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в пользу кредитора у другого страховщика (соответствующего критериям, установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства РФ). Депутаты приняли поправку, по которой эти правила также применяются к ипотечным кредитным договорам.

Кроме того, была принята поправка, по которой в ипотечный договор, где есть обязательство купить личную страховку (жизнь, здоровье) или обеспечительную страховку (неуплата кредита), может быть внесено право банка увеличить размер процентной ставки по выданному кредиту в случае: неисполнения заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней, обращения заемщика с заявлением об исключении его из числа застрахованных лиц по договору личного страхования, отказа заемщика от договора добровольного страхования. То есть для ипотечных кредитов, где требуется страхование жизни или неуплаты кредита, банк может увеличить процентную ставку, если заемщик не выполнит обязательства по страхованию или откажется от страхования. При этом оговаривается, что ставка может быть увеличена до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения кредитного договора, на сопоставимых условиях кредита (займа), которые предполагались без заключения договора страхования.

Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.