Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

"Росатом" допустил использование технологии "сухой градирни" для АЭС в Узбекистане

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Росатом" обсуждает с Узбекистаном возможность применения технологии "сухой градирни" в проекте строительства атомной электростанции, сообщила директор департамента устойчивого развития госкорпорации "Росатом" Полина Лион.

"В Узбекистане мы сейчас ведем переговоры с нашими потенциальными заказчиками. В Узбекистане, на самом деле, очень тяжелая ситуация именно с водой, потому что у них есть прогнозы, по которым к 2050 году в стране не будет воды. (...) С ними обсуждаем решение с сухими градирнями. Сложное достаточно технологическое решение, но мы думаем немножко вперед. И, на самом деле, вопрос минимального водопотребления для атомной энергетики тоже такой серьезный на повестке", - сказала она в ходе мероприятия российского павильона Конференции ООН по изменению климата (COP28).

Технология "сухой градирни" предполагает отсутствие испарения воды в процессе охлаждения реактора.

Как сообщалось, "Росатом" планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. В ноябре гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что работа над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане находится в завершающей стадии. Он добавил, что "Росатом" провел ряд изыскательских работ на площадке и дал дополнительные предложения по малой мощности.

Климатический саммит в Дубае

13
Участник ежегодной глобальной климатической конференцииПосетители саммита в ДубаеКороль Великобритании Карл III на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климатаАкция против добычи ископаемого топливаВыступление экс-госсекретаря США Хиллари КлинтонРоссийский павильон на климатическом саммитеПремьер-министры Великобритании и Испании Риши Сунак и Педро Санчес (слева направо)Участник 28-й конференции ООН об изменении климатаПремьер-министр Индии Нарендра Моди (слева) и глава ООН по вопросам климата Саймон СтиллУчастница конференции под флагами в Expo City DubaiКонференция ООН по изменению климата COP28Павильон России на прошедшей выставке Dubai Expo 2020
Участник ежегодной глобальной климатической конференции
Росатом Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападения в школах и вузах

Суд арестовал отца стрелявшей в брянской гимназии ученицы

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент РФ на следующей неделе посетит один из регионов

Президент РФ на следующей неделе посетит один из регионов

Путин отметил, что оборонная промышленность РФ увеличила производство в разы

Нападения в школах и вузах

Замдиректора брянской гимназии отправлена под домашний арест по делу о стрельбе

Бюджет россиян на новогодние подарки в среднем составит 14 300 рублей

Бюджет россиян на новогодние подарки в среднем составит 14 300 рублей

Что произошло за день: суббота, 9 декабря

Еще сотня граждан РФ и членов их семей покинули сектор Газа

Еще сотня граждан РФ и членов их семей покинули сектор Газа
Нападения в школах и вузах

После стрельбы в брянской гимназии арестовали директора охранявшего ее предприятия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });