"Росатом" допустил использование технологии "сухой градирни" для АЭС в Узбекистане

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Росатом" обсуждает с Узбекистаном возможность применения технологии "сухой градирни" в проекте строительства атомной электростанции, сообщила директор департамента устойчивого развития госкорпорации "Росатом" Полина Лион.

"В Узбекистане мы сейчас ведем переговоры с нашими потенциальными заказчиками. В Узбекистане, на самом деле, очень тяжелая ситуация именно с водой, потому что у них есть прогнозы, по которым к 2050 году в стране не будет воды. (...) С ними обсуждаем решение с сухими градирнями. Сложное достаточно технологическое решение, но мы думаем немножко вперед. И, на самом деле, вопрос минимального водопотребления для атомной энергетики тоже такой серьезный на повестке", - сказала она в ходе мероприятия российского павильона Конференции ООН по изменению климата (COP28).

Технология "сухой градирни" предполагает отсутствие испарения воды в процессе охлаждения реактора.

Как сообщалось, "Росатом" планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. В ноябре гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что работа над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане находится в завершающей стадии. Он добавил, что "Росатом" провел ряд изыскательских работ на площадке и дал дополнительные предложения по малой мощности.