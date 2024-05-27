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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Россия предложила подписать соглашение о возможности строить малые АЭС в Узбекистане

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия предлагает зафиксировать в межправительственных документах возможность строительства АЭС малой мощности в Узбекистане, об этом говорится в опубликованном распоряжении правительства России.

Правительство поручило "Росатому" вместе с МИДом провести переговоры с узбекскими партнерами для внесения изменений в межправсоглашение от 2018 года.

Так, предлагается прописать в документе сотрудничество сторон в проектах "атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт (далее - АСММ)".

Соответственно, в межправсоглашении при его изменении речь будет идти не только об АЭС большой мощности, но и о малых мощностях.

Ранее сообщалось, что "Росатом" планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. В ноябре прошлого года гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что работа над контрактом на строительство АЭС в Узбекистане находится в завершающей стадии. Он отмечал, что "Росатом" провел ряд изыскательских работ на площадке и дал дополнительные предложения по малой мощности.

МИД Росатом Узбекистан Алексей Лихачев Правительство
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