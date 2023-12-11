Свыше 3 млн россиян получают надбавку к пенсии за проживание на Крайнем Севере

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Более 3 млн пенсионеров получают доплату за проживание на Крайнем Севере или в приравненных по климатическим условиям районах, сообщается на сайте Социального фонда России.

"Более 3 млн россиян получают надбавку к пенсии за проживание на Крайнем Севере либо в приравненных по климатическим условиям районах. Социальный фонд устанавливает повышение к страховой пенсии на основании сведений о месте жительства пенсионера. Фактическое место жительства на северной территории подтверждается заявлением пенсионера, которое он представляет в фонд", - говорится в сообщении.

На сайте Соцфонда РФ уточняется, что размер надбавки за проживание на северных территориях зависит от районного коэффициента к заработной плате.

"Соответствующий показатель устанавливается отдельно для каждой местности и составляет от 1,15 коэффициента (практически вся территория Карелии) до 2 коэффициентов (Чукотка, отдельные районы Сахалинской области, Камчатского края и др.)", - говорится в сообщении.