Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Неделя региональных музеев прошла на тульском стенде на выставке "Россия"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Музеи Тульской области представили свои программы и провели мастер-классы на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения.

С лекцией о том, как в старину на территории кремля жили люди, выступила заведующая музеем "Тульский кремль" Елена Зыкова. Она рассказала об особенностях планировки русских средневековых городов и истории русского деревянного зодчества XVII века.

Посетители выставки-форума приняли участие в мастер-классе по вязанию морских узлов от музея героя русско-японской войны, контр-адмирал Российского Императорского Флота, командира крейсера "Варяг" Всеволода Руднева. Экскурсовод музея Татьяна Семёнова рассказала об истории морских узлов и о том, как можно сделать из них украшение домашнего интерьера.

На выставке также прозвучали мелодии в исполнении ансамбля гармонистов "Озорные переборы". Рассказ открыли об изобретателе первой в России хроматической гармоники и организаторе первого в мире оркестра гармонистов - Николае Белобородове. Сотрудники мемориального музея представили на ВДНХ программу "Тульский самородок", которая познакомила гостей выставки с жизнью и творчеством Белобородова.

Блиц-викторину "Разгадай Тульский край" провела методист краеведческого музея Ольга Кантинова. Участникам узнали новые для себя факты об истории, географии и военной истории региона, а также о известных тульских брендах - оружии, самоварах, пряниках.

Посетителям тульского стенда показали, как смастерить персонажа святочных колядований - козу - символ плодородия. На выставке козу мастерили из джута и ткани. Такой игрушкой, отсылающей к традициям предков, можно украсить новогоднюю елку.

"Стенд Тульской области стал одним из лучших на выставке "Россия". В течение всего времени работы выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа", - говорится в сообщении.

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.

Тульская область Москва ВДНХ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦИК РФ сможет локально приостанавливать избирательные действия в новых регионах

Новак 11 декабря снова обсудит с нефтяниками внутренние цены на бензин

ЦИК постановил провести в марте выборы в четырех новых регионах России

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Минобороны и ФСБ сочли возможным проведение выборов президента в новых регионах

Минобороны и ФСБ сочли возможным проведение выборов президента в новых регионах

Минпромторг допустил только точечные изменения ассортимента лекарств на рынке РФ

Выдворение иностранцев из РФ в ряде случаев могут заменить штрафом

Выдворение иностранцев из РФ в ряде случаев могут заменить штрафом

"КАМАЗ" запланировал увеличение выручки до 806 млрд рублей к 2030 году

Пандемия коронавируса

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным составом

ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму крупной агентурной сети Киева

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });