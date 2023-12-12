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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Госдума ужесточила ответственность за передачу осужденным мобильных телефонов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законы об усилении ответственности за передачу лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания, средств мобильной связи и коммуникации.

Одним из законов устанавливается административная ответственность за передачу либо попытку передачи любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи и иных средств коммуникации и обеспечивающих их работу комплектующих к ним, приобретение, хранение или использование которых указанным лицом запрещено законом.

Подобное будет наказываться штрафом в размере от 25 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения.

Другим законом вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса РФ о введении уголовной ответственности за передачу мобильных лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние или имеющим судимость за совершение такого преступления. За это предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Госдума
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