Госдума разрешила раздельное обеззараживание обычной и органической продукции

Принятие этого законопроекта должно упростить экспорт "органики"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет разделить карантинное фитосанитарное обеззараживание органических растений и обычной растениеводческой продукции. Ранее производители "органики" жаловались на проблемы с экспортом из-за использования в механизме обеззараживания пестицидов.

Законопроект № 304969-8 в марте в парламент внесла группа депутатов во главе с первым зампредом думского комитета по экономической политике Надеждой Школкиной.

Сейчас по закону карантинное фитосанитарное обеззараживание необходимо как при ввозе, так и вывозе из России подкарантинной продукции. При обеззараживании продукции используются пестициды, разрешенные к применению на территории России. Однако, согласно действующему законодательству в области органической продукции, при карантинном фитосанитарном обеззараживании продукции органического растениеводства не допускается использование синтетических гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и других пестицидов, так как после их применения продукция органического растениеводства утрачивает свои специфические свойства и не может признаваться как органическая продукция.

"Сложившаяся ситуация не только не способствует развитию экспортного потенциала продукции органического растениеводства, но и стагнирует развитие внутреннего производства", - отмечали авторы проекта в пояснительной записке.

По их словам, уже тогда в Госдуму производители органики жаловались на вынужденное сокращении посевных площадей в связи с невозможностью экспорта их продукции с сохранением статуса органической продукции. Авторы жалоб просили решить проблему на законодательном уровне.

Документ уточняет понятие "подкарантинная продукция", включив в него продукцию органического растениеводства, что, по замыслу авторов, повлечет необходимость разработки Россельхознадзором правил проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания именно продукции органического растениеводства.

"Принятие законопроекта позволит создать правовую базу в области карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной продукции органического растениеводства, заложит дополнительный импульс к развитию экспортного потенциала органической продукции, а также позволит снизить административную нагрузку на бизнес", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат Школкина напомнила журналистам, что развитие рынка органической продукции является одним из перспективных и приоритетных для России. По ее словам, в "Стратегии по развитию производства органической продукции до 2030 года" объем рынка органической продукции в стране к концу десятилетия должен составить 114,5 млрд рублей, а площадь земель, занятых под производством органической продукции - более 4,2 млн га.

"Конечно, сначала пандемия, затем экономические санкции против нашей страны внесли свои коррективы, в том числе с точки зрения поставок органической продукции. И если раньше Россия поставляла органическую продукцию в основном в страны ЕС, то сейчас приоритетными направлениями становятся Китай, государства Персидского залива, Юго-Восточной Азии и стран ближнего зарубежья, в основном это кукуруза, соевые бобы, кедровый орех, ячмень, замороженные ягоды, мед и орехи", - сказала депутат.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.