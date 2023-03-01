Депутаты предложили разделить обеззараживание обычной и органической продукции

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит разделить карантинное фитосанитарное обеззараживание органических растений и обычной растениеводческой продукции. Инициатива обусловлена тем, что производители "органики" жалуются на проблемы с экспортом из-за использования в механизме обеззараживания пестицидов.

Документ (№304969-8) опубликован в электронной базе данных парламента, авторы – группа депутатов во главе с первым зампредом думского комитета по экономической политике Надеждой Школкиной.

Согласно действующему законодательству карантинное фитосанитарное обеззараживание необходимо как при ввозе, так и вывозе из РФ подкарантинной продукции. При обеззараживании продукции используются пестициды, разрешённые к применению на территории РФ. Однако, согласно действующему законодательству в области органической продукции, при карантинном фитосанитарном обеззараживании продукции органического растениеводства не допускается использование синтетических гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и других пестицидов, так как после их применения продукция органического растениеводства утрачивает свои специфические свойства и не может признаваться как органическая продукция.

"Сложившаяся ситуация не только не способствует развитию экспортного потенциала продукции органического растениеводства, но и стагнирует развитие внутреннего производства. В Государственную Думу уже поступает информация от производителей органической продукции о сокращении посевных площадей, используемых для производства продукции органического растениеводства, ввиду невозможности её экспорта с сохранением статуса органической продукции, а также просьба инициировать соответствующие законодательные инициативы, направленные на решение указанной проблемы", - говорится в пояснительных материалах к законопроекту.

Законопроект предлагает уточнить понятие "подкарантинная продукция", включив в него продукцию органического растениеводства, что, по замыслу авторов, повлечет необходимость разработки Россельхознадзором правил проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания именно продукции органического растениеводства.

"Принятие законопроекта позволит создать правовую базу в области карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной продукции органического растениеводства, заложит дополнительный импульс к развитию экспортного потенциала органической продукции, а также позволит снизить административную нагрузку на бизнес", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.