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Минсельхоз РФ ждет рекордного урожая картофеля в этом году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Урожай картофеля в РФ в 2023 году составит рекордные 8,4 млн тонн (в организованном секторе), прогнозирует замминистра сельского хозяйства Андрей Разин.

"Если говорить о картофеле, то в этом году у нас прогнозируется более чем достойный результат. Мы планируем его показать в пределах 8,4 млн тонн, что является максимальным объемом производства за последние 30 лет и превышает показатель 2022 года на 15%", - заявил Разин на "круглом столе" в Совете Федерации во вторник.

По его словам, фактический уровень превзойдет цель в 7,9 млн тонн, которая определена на 2030 год. "К 2030 году производство картофеля должно стабильно превышать порядка 7,9 млн тонн. Вот в этом году мы этот показатель превысили, и важно, чтобы и в следующие годы производили стабильный объем продукции для того, чтобы закрывать все внутренние потребности", - заявил замминистра.

Разин также сообщил, что тепличная отрасль РФ в этом году может увеличить производство на 1-1,5% и максимально приблизиться к показателю в 1,7 млн тонн. "Видим позитивную динамику практически по всем направлениям. По овощам (открытого грунта - ИФ) планируем повторить результат прошлого года, может быть, чуть-чуть его превысить. По защищенному грунту планируем прирасти на 1-1,5%, максимально приблизиться к цифре в 1,7 млн тонн", - прогнозирует он.

По его словам, в ближайшие 3-4 года положительная динамика по производству тепличных овощей будет сохранена. В настоящее время идет строительство 45 тепличных комплексов общей площадью более 400 га. "Вот эти 400 га нам позволят рассчитывать на увеличение объема производства еще порядка на 190 тыс. тонн", - сказал он.

Разин напомнил, что в прошлом году производство овощей закрытого грунта выросло на 8% и "перешагнуло" показатель в 1,6 млн тонн. Овощей открытого грунта выращено на 10% больше - 5,6 млн тонн. Кроме того, достигнут рекордный показатель по сбору плодов и ягод - 1,7 млн тонн, что на 20% больше, чем в 2021 году.

"Если говорить о задачах, то к 2030 году мы планируем нарастить объем производства овощей открытого грунта не менее чем на 10%, овощей защищенного грунта - на порядка 15%", - сообщил Разин.

Минсельхоз РФ Совет Федерации
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