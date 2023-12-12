Прошел I чтение проект о минимизации налогов при выводе активов из заблокированных ПИФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате выделения из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ).

Законопроект (№477045-8) подготовил и в начале ноября внес в Госдуму сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

До 1 сентября 2023 года управляющие компании открытых, биржевых и интервальных ПИФ, в портфеле которых доля заблокированных активов превысила 10%, должны были выделить их в дополнительно созданный ЗПИФ либо сменить статус розничного фонда на закрытый. Пайщики же должны получить паи нового фонда. Однако по действующему законодательству получение пайщиками инвестиционных паев нового фонда будет рассматриваться как получение налогооблагаемого дохода. Кроме того, изменение типа ПИФ на закрытый может повлечь утрату пайщиками прав на получение налоговых льгот.

Законопроект предлагает вывести из-под НДФЛ и налога на прибыль владельцев расформированных ПИФ.

Кроме того, пайщики, получившие паи дополнительного ПИФ или владеющие паями ПИФ, тип которого изменен на закрытый, смогут получить право на перенос убытков от реализации (погашения) таких паев на будущее, а также возможность воспользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета на долгосрочное владение ценными бумагами.

"Эта тема актуальна, в 2023 году в связи с введением внешних ограничений определенные паевые фонды не могли держать определенные виды ценных бумаг, которые они вынуждены были передать в те финансовые институты, которые могут держать соответствующие ценные бумаги. Эта проблема и 2023 году и, поскольку санкционные ограничения продолжаются, возможно она возникнет в 2024 году. Но поскольку это не по вине пайщиков происходит, а из-за тех внешних ограничений, которые накладываются из-за тех геополитических рисков, которые реализуются, то конечно несправедливо наказывать налогоплательщиков и брать с них налог с неполученных доходов", - пояснял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.

Автор законопроекта сенатор Александр Шендерюк-Жидков и Минфин предлагают распространить действие норм с 2023 года, то есть ретроспективно.