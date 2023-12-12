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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Правительство РФ утвердило размер квот на ввоз говядины и мяса птицы в 2024 г.

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило размер квот на ввоз в РФ говядины и мяса птицы в 2024 году, а также их распределение по странам и видам этого мяса.

ЕЭК определила размер этих квот для всех стран ЕАЭС в августе текущего года.

Российская квота и ее страновое и ассортиментное распределения сохранено на уровне предыдущих лет.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному 12 декабря 2023 года и размещенному на официальном портале правовой информации, квота на ввоз в РФ говядины в 2022 году составит 570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн - свежей и охлажденной. Причем 29 тыс. тонн из квоты на ввоз свежего и охлажденного мяса предназначены для стран ЕС, 11 тыс. тонн - для других стран.

Квота в 530 тыс. тонн замороженной говядины распределена между ЕС и США (по 60 тыс. тонн) и Коста-Рикой (3 тыс. тонн). На другие страны приходится 407 тыс. тонн.

Квота на ввоз мяса птицы составит 364 тыс. тонн, в том числе 100 тыс. тонн фарша (из них 80 тыс. тонн для поставок из ЕС), 250 тыс. тонн - половины или четвертины тушек, 14 тыс. тонн - замороженное обваленное мясо индейки.

Россия начала квотировать импорт мяса в 2003 году. До 2020 года действовала также квота на импорт свинины, но затем в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО она была заменена на пошлину в размере 25%.

Между тем, несмотря на установление квоты для ЕС и США, между участниками внешнеторговой деятельности она не распределяется, поскольку поставки мяса из них запрещены российским продовольственным эмбарго, которое действует с августа 2014 года.

РФ
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