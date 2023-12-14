Госдума ратифицировала Конвенцию между РФ и Алжиром о выдаче по уголовным делам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг ратифицировала Конвенцию между РФ и Алжиром о выдаче.

Конвенция подписана в Москве 15 июня 2023 года. Она направлена на более эффективное сотрудничество между сторонами в области борьбы с преступностью.

Конвенцией предусматривается, что РФ и Алжир обязуются выдавать друг другу по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны, для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в связи с преступлением, влекущим выдачу.