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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

Госдума ратифицировала Конвенцию между РФ и Алжиром о выдаче по уголовным делам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг ратифицировала Конвенцию между РФ и Алжиром о выдаче.

Конвенция подписана в Москве 15 июня 2023 года. Она направлена на более эффективное сотрудничество между сторонами в области борьбы с преступностью.

Конвенцией предусматривается, что РФ и Алжир обязуются выдавать друг другу по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны, для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в связи с преступлением, влекущим выдачу.

Алжир Госдума
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