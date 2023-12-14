Госдума приняла закон об ужесточении требований к управляющим компаниям

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, нацеленный на борьбу с недобросовестными управляющими компаниями.

Так, законом с 1 сентября 2024 года ужесточаются лицензионные требования к лицам, занимающимся управлением многоквартирными домами.

Согласно закону, у учредителя лицензиата, учредителя соискателя лицензии должна отсутствовать неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также требованием для получения лицензии, в частности, станет отсутствие случаев привлечения к административной ответственности лицензиата, соискателя лицензии за грубое нарушение лицензионных требований в течение трех лет, предшествующих дате получения лицензии, дате продления срока ее действия.