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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

Начато банкротство экс-председателя совета директоров банка "Волга-кредит" Бобровского

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в среду, 13 декабря, признал обоснованным заявление госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве бывшего председателя совета директоров самарского банка "Волга-кредит" Александра Бобровского.

Как следует из пресс-релиза АСВ, размещенного на сайте, суд ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов 1,7 млрд рублей долга перед банком.

По данным картотеки суда, рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 21 мая 2024 года.

Со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Самарской области сообщалось, что 16 апреля 2015 года полицейские задержали Бобровского в рамках уголовного дела о мошенничестве со средствами вкладчиков.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Волга-кредит" 30 декабря 2014 года, в феврале 2015 года Арбитражный суд Самарской области признал банк банкротом, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.

АСВ Волга-кредит Александр Бобровский
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