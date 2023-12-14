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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 14:42

Путин заявил, что не надо торопиться выдавливать ВСУ с левого берега Днепра

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что пока нет необходимости выдавливать украинские войска с левой стороны Днепра.

"Они попали в огневой мешок и по политическим, я считаю, только по политическим соображениям, бросают туда личный состав. С чем это связано? Можно только представить себе, догадываться. Связано, видимо, с поездками руководства Украины за границу с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

По его мнению, властям Украины нужно любой ценой показать европейским коллегам, что пока ещё есть шансы добиться успеха в рамках контрнаступления.

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"Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны, но это их дело. Я какое-то время назад НГШ (начальнику Генштаба - ИФ) сказал - не спешите их оттуда выдавливать. Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению, такова логика вооруженной борьбы. Но они вот продолжают это делать, и это трагедия, я считаю, для них", - заявил президент РФ.

Он отметил, что министр обороны и начальник Генштаба всё-таки намерены постепенно "сужать это пространство свободы".

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что контрнаступление Украины не удалось, прорваться на левый берег Днепра также не получилось.

"Противник анонсировал контрнаступления большое, нигде ничего не получилось. Последняя попытка, ну во всяком случае, на сегодняшний день выглядит как последняя попытка, была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма", - сказал Путин.

По его словам, для этого вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили ресурсы для ударов по очень узкому участку левого берега, а российские военные для сохранения сил отошли на несколько метров в лесополосу.

"ВСУ зашло на этот участок, он небольшой - 1200 примерно в длину был и где-то 300 метров в ширину, ну и вот я даже не знаю зачем они это делают, они пихают своих людей на просто истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. (...) Ну просто их выбивают оттуда вот и всё", - сказал Путин.

Он заявил, что в результате украинские войска несут сильные потери - десятки погибших, тогда как у российских военных потери только санитарные, несколько человек ранены.

Хроника 09 ноября – 14 декабря 2023 годаПутин: "Прямая линия" - 2023
Владимир Путин ВСУ Днепр
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