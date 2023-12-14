"Ростелеком" получил контракты на развитие госинформсистем на 812 млн рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры заключило с ПАО "Ростелеком" госконтракты на развитие государственных информационных систем (ГИС) на общую сумму 811,97 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Первый контракт на сумму 250 млн рублей предусматривает выполнение работ по развитию федеральной ГИС "Единая информационная платформа национальной системы управления данными" (НСУД). Контракт был подписан 11 декабря, срок его действия - до 31 декабря 2023 года.

В рамках контакта компания должна обеспечить формирование и актуализацию востребованных в коммерческом обороте наборов данных для искусственного интеллекта. Уточняется, что в рамках контракта должно быть сформировано 10 наборов данных.

Второй контракт стоимостью 561,97 млн рублей предусматривает создание и развитие информационных систем, входящих в инфраструктуру электронного правительства. Контракт был подписан 8 декабря, срок действия - до 31 декабря 2024 года. Работы, в частности, затронут портал госуслуг и систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).