Госдума приняла закон об уточнении механизма изменения состава учредителей НКО

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон об усовершенствовании порядка выхода из состава учредителей некоммерческих организаций.

Законом, в частности, предусматривается, что лицо, включенное в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, не может быть учредителем, членом, участником общественного объединения НКО.

Также предусматривается возможность решением высшего органа управления фонда или автономной некоммерческой организации (АНО) исключать из состава учредителей физическое лицо в случае его смерти, признания недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим; юридическое лицо - в случае прекращения деятельности юридического лица в связи с ликвидацией или исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

"Сейчас непростая ситуация. Есть люди, уехавшие из России. Есть люди, потерявшие интерес к организациям, которые раньше они же учреждали. Наоборот, есть те, кто готов участвовать в работе НКО и войти в состав учредителей. Это действительно серьезные вопросы. Появится работающий механизм изменения состава учредителей НКО", - сказала соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.

Кроме того, законом уточняется порядок реализации права учредителей некоммерческих корпораций, учредителей фондов и АНО на выход из состава их учредителей.

Закон также уточняет порядок реализации права физического и (или) юридического лица войти в состав учредителей некоммерческой корпорации, учредителей фонда и АНО.