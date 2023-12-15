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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Штрафы за незаконную перевозку пассажиров в автобусах прошли III чтение

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах за незаконные перевозки пассажиров автобусами и городским наземным электрическим транспортом.

Закон устанавливает административную ответственность с 1 сентября 2024 года за перевозку пассажиров и багажа по заказу за плату неопределенному кругу лиц, либо распространение информации об осуществлении такой перевозки. Это повлечет штраф для водителя в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 30 тысяч рублей, для юридических лиц - 300 тысяч рублей.

Вводится также с 1 сентября 2024 года ответственность за заключение при перевозке пассажиров и багажа по заказу договора фрахтования с каждым пассажиром в отдельности; штраф для водителя составит - 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юрлиц - 200 тысяч рублей.

Согласно примечанию, за эти нарушения предприниматели без образования юрлица несут ответственность как юридические лица.

Кроме того, вводится ответственность с 1 сентября 2024 года за осуществление не предусмотренной законодательством РФ предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом либо распространение информации о такой перевозке. Это повлечет штраф для граждан и должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, для юрлиц - 400 тысяч рублей.

Уточняется ответственность за использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса, электробуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является обязательным, предусмотрев за такое правонарушение штраф для водителя в размере 5 тысяч рублей; для должностных лиц - 20 тысяч рублей; для юридических лиц - 50 тысяч рублей (вступает в силу с 1 сентября 2024 года).

Законом также исключается ответственность за стоянку в ночное время автобуса, электробуса, трамвая или троллейбуса, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров, вне установленных мест. В настоящее время совершение указанного правонарушения влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц - 10 тысяч рублей; на юридических лиц - 20 тысяч рублей).

Госдума
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