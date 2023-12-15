"Новые люди" сообщили, что Путин в пятницу встретится с лидерами фракций Госдумы
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с лидерами фракций Государственной думы, сообщила пресс-служба партии "Новые люди".
"Сегодня состоится встреча лидеров фракций Госдумы с Владимиром Путиным", - сказали в пресс-службе "Новых людей".
В пятницу пройдет заключительное заседание осенней сессии Госдумы.
Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что встреча президента с лидерами думских фракций состоится в ближайшие дни.