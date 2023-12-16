Семен Якубов стал управляющим директором "Ростеха" по станкостроению

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Управляющим директором "Ростеха" по станкостроению и особым проектам назначен Семен Якубов, сообщила госкорпорация.

Якубов "займется развитием производства металлообрабатывающего, станкоинструментального оборудования и будет сопровождать проекты, осуществляемые организациями госкорпорации в области производства средств производства", подчеркивается в сообщении.

В его сфере ответственности - координация работ и взаимодействие с Минпромторгом России, а также взаимодействие с технологическими партнерами и потенциальными инвесторами для создания высокотехнологичного производственного оборудования, комплектующих и материалов.

Ранее Якубов занимал пост генерального директора ООО "РТ-Капитал", дочерней организации госкорпорации.