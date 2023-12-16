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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Регионы получат дополнительно более 2,8 млрд руб. компенсации затрат на тушение лесных пожаров

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Еще более 2,8 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, случившихся в 2023 году, сообщается в субботу на сайте правительства.

"Средства выделены из резервного фонда правительства и поступят в 13 субъектов. Это республики Алтай, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Свердловская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"В ходе тушения возгораний весной и летом 2023 года расходы этих регионов превысили ранее выделенное бюджетное финансирование на борьбу с лесными пожарами. Чтобы справиться со стихией, сократить риски для жителей и населенных пунктов, на некоторых территориях вводили режим чрезвычайной ситуации, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику", - сообщили в кабмине.

Отмечается, что в октябре 2023 года для компенсации затрат на тушение лесных пожаров из резервного фонда правительства 11 регионам уже было направлено более 2,5 млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 декабря.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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