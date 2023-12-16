На создание и модернизацию сельхозпредприятий РФ дополнительно выделили почти 8 млрд руб.

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 7,9 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, сообщается в субботу на сайте правительства.

"Выделенные средства покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела. Речь идет о реализации более 100 инвестиционных проектов в различных регионах страны", - говорится в сообщении.

"Решение направлено на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны, - отметили в кабмине. - Оно позволит предоставить аграриям дополнительные мощности для наращивания производства, чтобы они продолжили в полном объеме обеспечивать граждан качественными продуктами питания".

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 15 декабря. Источником средств стал резервный фонд правительства.