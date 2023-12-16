Суд на Урале арестовал бывшего врио зампреда правительства Забайкальского края

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток бывшего врио заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, который проходит подозреваемым по делу о хищении в рамках выполнения работ в интересах Минобороны РФ, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ранее о такой мере пресечения просил следователь, которого поддержала представитель прокуратуры.

Следователь сообщил в судебном заседании, что обвинение Дубровину пока не предъявлено. Дело, по которому он проходит, было возбуждено в конце февраля 2023 года.

Само дело, как отметил следователь, возбудили "по факту хищения в рамках выполнения строительно-монтажных работ в интересах Министерства обороны".

Свердловские полицейские задержали врио зампредседателя правительства Забайкальского края в Чите. Его доставили в Екатеринбург. Он является фигурантом расследования, проводимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пресс-служба правительства Забайкальского края сообщала, что Дубровин 14 декабря "освобожден от должности за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему".

Дубровин работал в региональном правительстве с середины июня текущего года. С начала августа совмещал должности зампреда правительства Забайкалья и руководителя Минстроя региона. С середины ноября был назначен исполняющим обязанности зампредседателя правительства Забайкальского края с испытательным сроком 6 месяцев. В 2017-2019 годах Дубровин был замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. С 2020 года возглавлял государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Свердловской области".