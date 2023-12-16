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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Псковские энергетики восстановили нарушенное снегопадом электроснабжение

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Россети Северо-Запад" восстановили основную сеть электроснабжения в Псковской области после снегопадов, сообщает пресс-служба компании.

"Специалисты объезжают каждый населенный пункт и проверяют наличие электроэнергии", - отмечается в сообщении.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

Причиной массовых нарушений электроснабжения в Псковской области стали снегопад и перепады температуры. В среду без электроснабжения остались более 8 тыс. человек в 658 населённых пунктах региона.

Россети Псковская область Псков
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