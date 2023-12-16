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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Судимым за изнасилование детей запретят приходить в образовательные учреждения

Судимым за изнасилование детей запретят приходить в образовательные учреждения
Фото: Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (513226-8), устанавливающий запрет на посещение образовательных учреждений и места отдыха детей лицам, имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В пояснительной записке к документу отмечается, что учитывается высокая степень потенциальной опасности лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за преступления против половой неприкосновенности детей.

Законопроект предполагает обязательный запрет для таких лиц на посещение образовательных учреждений для несовершеннолетних, территорий отдыха детей до 18 лет, а также "объектов с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур".

Исключение установлено для тех случаев, когда поднадзорное лицо является родителем ребенка и сопровождает его.

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