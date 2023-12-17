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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Российские военные уничтожили три украинских самолета

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за сутки сбили три украинских военных самолета в Николаевской области и Донецкой народной республиках.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, за сутки в зоне специальной военной операции на Украине уничтожен 91 дрон ВСУ.

"Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США", - сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
HIMARS ВСУ МиГ-29 Украина Минобороны
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