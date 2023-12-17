Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

"Единая Россия" внесла изменения в свой устав

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Делегаты съезда "Единой России", проходящего в воскресенье, проголосовали за внесение изменений в Устав партии.

"По многочисленным просьбам регионов вводится обязательность уплаты членских взносов", - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, представляя изменения.

По его словам, пионером в этих обращениях было татарстанское региональное отделение, с подобными обращениями обратились также более 20 региональных отделений.

Турчак отметил, что "определение размеров, сроков и порядка уплаты взносов и другие организационные вопросы будут решаться региональными отделениями самостоятельно".

"Кандидатуры руководителей региональных исполнительных комитетов при назначении на должность будут теперь рассматриваться только из числа членов "Единой России". Из партийной практики исключается согласование подобных назначений по факту", - также сообщил секретарь Генсовета.

Кроме того, все без исключения процедуры выдвижения кандидатов на должности глав субъектов РФ, муниципальных образований, руководителей фракции "Единой России", а также кандидатов на различные государственные муниципальные должности становятся предметом обязательного предварительного согласования с руководящими органами партии, подчеркнул Турчак.

"Закрепляется как обязательная норма о том, что назначение временно исполняющего секретаря регионального отделения возможно только по итогам обязательных консультаций с председателем партии", - добавил секретарь Генсовета.

Уставом "Единой России" также предусмотрено увеличение количественного состава Генерального Совета до 200 человек; это связано с принятием новых субъектов в состав РФ.

Съезд партии проходит в воскресенье на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Единая Россия Андрей Турчак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов заявил, что РФ не собирается национализировать "Балтику"

Силуанов заявил, что РФ не собирается национализировать "Балтику"

Путин отметил, что все ветви власти РФ показали зрелость и устойчивость

Съезд "Единой России" поддержал Путина в качестве кандидата на пост президента

Съезд "Единой России" поддержал Путина в качестве кандидата на пост президента

Кабмин пообещал сделать все необходимое для финансового оздоровления "Роснано"

Кабмин пообещал сделать все необходимое для финансового оздоровления "Роснано"

Гладков сообщил о бое с противником на границе белгородского села Теребрено

В "Единой России" сообщили, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ

В "Единой России" сообщили, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ

Путин пообещал создать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО

Путин пообещал создать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО

Путин назвал заявления Байдена о возможности нападения РФ на НАТО фигурой речи

Путин назвал заявления Байдена о возможности нападения РФ на НАТО фигурой речи

Съезд "Единой России" рассмотрит вопрос о поддержке Путина на выборах президента

Экс-сенатор Сабадаш задержан в Петербурге по новому делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });