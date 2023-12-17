"Единая Россия" внесла изменения в свой устав

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Делегаты съезда "Единой России", проходящего в воскресенье, проголосовали за внесение изменений в Устав партии.

"По многочисленным просьбам регионов вводится обязательность уплаты членских взносов", - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, представляя изменения.

По его словам, пионером в этих обращениях было татарстанское региональное отделение, с подобными обращениями обратились также более 20 региональных отделений.

Турчак отметил, что "определение размеров, сроков и порядка уплаты взносов и другие организационные вопросы будут решаться региональными отделениями самостоятельно".

"Кандидатуры руководителей региональных исполнительных комитетов при назначении на должность будут теперь рассматриваться только из числа членов "Единой России". Из партийной практики исключается согласование подобных назначений по факту", - также сообщил секретарь Генсовета.

Кроме того, все без исключения процедуры выдвижения кандидатов на должности глав субъектов РФ, муниципальных образований, руководителей фракции "Единой России", а также кандидатов на различные государственные муниципальные должности становятся предметом обязательного предварительного согласования с руководящими органами партии, подчеркнул Турчак.

"Закрепляется как обязательная норма о том, что назначение временно исполняющего секретаря регионального отделения возможно только по итогам обязательных консультаций с председателем партии", - добавил секретарь Генсовета.

Уставом "Единой России" также предусмотрено увеличение количественного состава Генерального Совета до 200 человек; это связано с принятием новых субъектов в состав РФ.

Съезд партии проходит в воскресенье на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.