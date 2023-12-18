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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Что произошло за день: понедельник, 18 декабря

Новый пакет санкций ЕС, подача Путиным документов для выдвижения в качестве кандидата на выборах, уголовное дело против Бориса Акунина

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ. Он, в частности, предполагает запрет на импорт российских алмазов, в том числе обработанных в третьих странах или перевозившихся транзитом через Россию, а также ужесточение мер по соблюдению потолка цен на российскую нефть. Расширяется запрет на транзит товаров из ЕС в третьи страны через территорию России. Также предусмотрены ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов. В новый пакет санкций попали более 140 физических и юридических лиц.

- Против Бориса Акунина возбуждено уголовное дело. Писатель подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов.

- ЦИК принял у Владимира Путина документы для выдвижения на выборах президента. Для регистрации кандидата необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

- Путин продлил до конца июня 2024 года действие указа о запрете продажи российских нефти и нефтепродуктов с учетом ценового потолка.

- Совет ЕЭК предоставил РФ возможность обнулить пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Временная тарифная льгота позволит обеспечить поставки из Турции и Ирана.

- По подозрению во взяточничестве задержан руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. По данным Александра Хинштейна, за продвижение интересов группы компаний "Витязь" Бойко была выдана кредитная карта, с которой он снимал наличные через банкоматы.

- Мосгорсуд смягчил приговор основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову с 19 лет до 18 лет и шести месяцев колонии строгого режима, а его брату Магомеду - с 18 лет до 17 лет и шести месяцев колонии.

- Танкер под флагом Каймановых Островов попал под ракетный обстрел в Красном море у берегов Йемена.

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