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Подкомиссия одобрила обнуление пошлины на импорт 130 тыс. т томатов в РФ в I полугодии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила введение тарифной льготы на импорт в РФ в первом полугодии 2024 года 130 тыс. тонн томатов, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Мера направлена на исключение риска возникновения недостатка этой продукции на внутреннем рынке", - пояснили в секретариате.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития, речь идет об обнулении пошлин на импорт томатов в рамках этой квоты.

Федеральная таможенная служба Минэкономразвития
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