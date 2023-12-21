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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Матвиенко потребовала не допустить превращения Украины в антироссийский проект

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пока не видит предпосылок для завершения конфликта на Украине и считает, что СВО должна продолжаться до достижения ее целей, среди которых - сделать так, чтобы Украина не была антироссийским проектом.

"Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт остановился. Но то, что интерес падает на Западе к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине перед своим парламентами, перед своим населением - это факт", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

Она напомнила, что "сегодня Россия сформулировала условия, на которых она готова к переговорам".

"Эти условия были заявлены с началом специальной военной операции, и пока мы их не добьемся, мы по-другому себя вести не можем. Мы должны добиться целей, поставленных СВО, мы должны сделать так, чтобы Украина не была антироссийским проектом, чтобы Украина не оставалась угрозой суверенитету и безопасности России. И от этих условий мы не отступим", - заявила Матвиенко.

Она считает, что Запад недооценил возможности и потенциал России в связи с конфликтом на Украине: "Они сделали большую ошибку, недооценив потенциал нашей страны".

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Валентина Матвиенко Запад Украина СВО
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