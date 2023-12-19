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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В Нижнекамске загорелась одна из установок "ТАИФ-НК"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение, возникшее во вторник днем на предприятии в промзоне Нижнекамска.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану сообщает, что в 14:05 по Москве поступило сообщение о факельном горении на наружной открытой установке на территории промзоны в Нижнекамске.

"Силы и средства Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона привлекались по рангу 3. В 14:40 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Артур Салахов уточнил "Интерфаксу", что инцидент произошел на одном из объектов АО "ТАИФ-НК".

"При опрессовке оборудования на одном из объектов АО "ТАИФ-НК" произошла разгерметизация элемента системы, в связи с чем произошло факельное горение водорода", - сказал Салахов.

Он отметил, что системы защиты сработали штатно, участок возгорания был локализован в течение 40 минут. Пострадавших и разрушений нет.

Создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

"ТАИФ-НК" выпускает около 50 наименований продукции, в основном дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильный бензин, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы.

ТАИФ-НК Нижнекамск Татарстан
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