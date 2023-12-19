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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Названы победители первой премии РОЦИТ "Герои Рунета"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) назвал победителей первой ежегодной премии "Герои Рунета", среди них - основатель Telegram Павел Дуров, роботы-близняшки из игры "Atomic Heart" и пенсионер из Щелково Леонид Макаров.

Премией, по задумке РОЦИТ, награждаются люди и явления, которые составляют картину общественно значимых событий и достижений в Рунете за уходящий год. Церемония награждения прошла во вторник вечером в "Кибердоме" в столице.

"Рассчитываю, что в следующем году к экспертности членов РОЦИТ, мнениям представителей отрасли и показаниям медиаизмерителей, на основе которых были определены герои Рунета, все желающие смогут добавить свою оценку", - сказал председатель правления РОЦИТ, первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, открывая церемонию награждения.

Первыми лауреатами премии "Герои Рунета" жюри назвало создателя Telegram Павла Дурова, роботов-близняшек из игры "Atomic Heart", блогера и музыканта Раиля Арсланова, военкора ВГТРК Николая Долгачева, тувинского музыканта Альберта Кувезина и основанную им группу "Ят-Ха".

Кроме того, награду получили соцсеть Looky и интернет-мем "Самоуверенный Шариков".

Обладателями премии стали также пенсионер из Щелково Михаил Макаров, который помог школьнику и задержал грабителя, отобравшего у него телефон, став одним из героев Рунета, а также блогер и волонтер Валерия Петрусевич.

Российские нейросети "Шедеврум" и "GigaChat" получили специальный приз от генерального партнера премии - АНО "Координационный центр доменов .RU/.РФ".

В рамках премии был отмечен вклад российских специалистов по кибербезопасности в сохранение устойчивости национальной цифровой инфраструктуры в условиях непрекращающихся хакерских атак и было решено, что награда будет храниться в "Кибердоме" - кибербез-хабе, созданном для развития и поддержки индустрии информбезопасности РФ. Замглавы Минцифры Александр Шойтов вручил статуэтку гендиректору "Кибердома" Сергею Калмыкову.

Павел Дуров Рунет Антон Горелкин
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