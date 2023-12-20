Обвиняемую в крупном хищении россиянку депортировали из ОАЭ на родину

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Обвиняемая в хищении более 30 млн рублей из петербургского автосалона россиянка депортирована в РФ из ОАЭ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка РФ Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении, совершенном в особо крупном размере", - рассказала Волк журналистам.

Как уточнила представитель российского МВД, девушка работала в одном из автосалонов Санкт-Петербурга и похитила более 32 млн рублей, принадлежащих юридическим лицам. Она скрылась от следствия за границей и была объявлена в международный розыск.

По словам Волк, от зарубежных партнеров получены сведения о задержании обвиняемой на территории ОАЭ. Эмиратскими компетентными органами принято решение о депортации Марии Кошелевой в РФ, подчеркнула представитель МВД РФ.