Что случилось этой ночью: среда, 20 декабря

Отстранение Трампа от участия в праймериз в Колорадо, перенос согласования помощи Украине на январь, обрушение шестиэтажного дома в центре Петербурга

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Верховный суд Колорадо отстранил Дональда Трампа от участия в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на выборах 2024 года. Решение принято в соответствии с 14-й поправкой Конституции США.

- Сенаторы США от обеих партий пришли к выводу, что вопрос о выделении средств Украине придется решать после праздников - в январе 2024 года.

- Обвиняемую в хищении более 30 млн руб. из петербургского автосалона россиянку депортировали из ОАЭ в РФ. Девушку задержали в аэропорту "Домодедово", сообщила представитель МВД Ирина Волк.

- ВСУ обстреляли поселок Вязовое в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.

- Евросоюз осудил испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" и призвал Пхеньян прекратить "незаконные и опасные запуски". За пуском ракеты 18 декабря наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

- Шестиэтажный расселенный дом обрушился на Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга. Пострадавших нет. Ведется разбор завалов.

- Английский "Манчестер Сити" со счетом 3:0 взял верх над японской командой "Урава Ред Даймондс" в полуфинале чемпионата мира по футболу среди клубов. Турнир проходит в Саудовской Аравии.