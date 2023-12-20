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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Абрамченко поддержала идею сократить срок оплаты скоропортящихся товаров

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала подготовленный депутатами Госдумы законопроект о сокращении сроков взаиморасчетов за поставленные скоропортящиеся товары и поручила Минпромторгу вместе с Минсельхозом подготовить на него положительный отзыв. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

Законопроект обсуждали на совещании, которое провела Абрамченко. Предлагаемые изменения в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" предусматривают сокращение с 8 до 4 рабочих дней предельных сроков оплаты товаров сроком годности до 5 дней.

"Эта мера окажет поддержку производителям скоропортящихся продовольственных товаров и поможет преодолеть волатильность условий ведения бизнеса", - считает вице-премьер. Кроме того, предлагаемое сокращение позволит привести в соответствие сроки производственных циклов скоропортящихся продовольственных товаров, сократить кассовые разрывы и дефицит оборотных средств у производителей таких товаров. В перспективе это позволит обеспечить повышение доступности таких товаров и создать предпосылки для сдерживания цен на них.

"Следует отметить, что законопроект направлен на решение вопроса ускорения оплаты скоропортящихся товаров и не затрагивает вопросы их поставок", - подчеркнула Абрамченко.

Виктория Абрамченко Минпромторг Минсельхоз Госдума
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