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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Сроки визита президента Венесуэлы в Москву еще не согласованы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию готовится, однако его сроки пока не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Согласовываются сроки. Необязательно это будет до конца года, точнее, сейчас можно сказать, что до конца года это уже не состоится. Но этот визит - на повестке дня, и как только сроки будут согласованы, этот визит состоится", - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

5 декабря помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что Мадуро может посетить Россию до конца 2023 года.

"Мы достаточно давно согласовали возможность визита господина Мадуро в Москву в декабре текущего года, но конкретные даты, очевидно, мы подтвердим в ближайшие дни", - сказал он в тот день.

Дмитрий Песков Венесуэла Николас Мадуро Владимир Путин
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