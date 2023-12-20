Сроки визита президента Венесуэлы в Москву еще не согласованы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию готовится, однако его сроки пока не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Согласовываются сроки. Необязательно это будет до конца года, точнее, сейчас можно сказать, что до конца года это уже не состоится. Но этот визит - на повестке дня, и как только сроки будут согласованы, этот визит состоится", - сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

5 декабря помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что Мадуро может посетить Россию до конца 2023 года.

"Мы достаточно давно согласовали возможность визита господина Мадуро в Москву в декабре текущего года, но конкретные даты, очевидно, мы подтвердим в ближайшие дни", - сказал он в тот день.