Российские военные отразили 5 атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили пять атак штурмовых групп украинских войск на купянском направлении, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Торское (ДНР). Потери противника составили до 180-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20, говорится в пресс-релизе.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики. Кроме того, ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 250-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля", - сообщило Минобороны России.

На этом направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 и AS 90, две гаубицы "МСТА-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", говорится в сводке.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Владимировка и Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 110-ти военнослужащих, два пикапа и две самоходные артиллерийские установки "Акация", - сказано в сообщении.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й бригады нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

"Суточные потери противника на данном направлении составили до 70-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица Д-30", - говорится в пресс-релизе.

На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 75-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", орудие "Гиацинт-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", информирует военное ведомство.