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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг, 21 декабря в режиме видеосвязи проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется подвести итоги работы по исполнению поручений, данных год назад на заседании Совета. Тогда президент сформулировал ряд ключевых задач, которым правительство и регионы должны были уделить особое внимание в 2023 году при реализации долгосрочной программы национальных целей развития", - говорится в сообщении.

В этот же день с участием президента, также в режиме видеоконференцсвязи, состоится церемония открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани, отмечается в сообщении.

Владимир Путин
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