Путин попросит Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов за 2019-2024 годы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать процесс реализации национальных проектов с 2019 года по настоящий момент, правительству - учесть рекомендации, которые будут сделаны, при реализации новых планов.

Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 5 декабря, Путин отметил полученный опыт совместной работы органов власти, делового сообщества и гражданских объединений для достижения национальных целей развития.

"Чтобы систематизировать этот опыт, дать ему объективную оценку, прошу Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 года по сегодняшний день - 2024 год, сделать соответствующие выводы и рекомендации", - сказал он. Правительство президент попросил учесть их при реализации новых нацпроектов.

Новые нацпроекты "призваны дать ответ на актуальные вызовы, стоящие перед нашей страной, решить задачи стратегического значения, важные для развития России на долгосрочный период, фактически до середины следующего десятилетия", сказал он.

Необходимо учесть и то, что не сделано, добавил он. "Посмотреть, по каким причинам не сделали, что нужно сделать для того, чтобы все было реализовано", - заявил президент.

"Предлагаю на очередном заседании нашего совета - в июне он планируется - оценить начало реализации нацпроектов, выполнение и результаты. Конечно, здесь важно использовать современные цифровые и платформенные решения, вести анализ больших данных. Такая практика правительством уже освоена, надо ее активно и широко применять", - сказал он.

По его словам, нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения, исходя из реальной картины.

Именно мнение граждан, продолжил он, имеет ключевое значение.

"Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах. В этой связи будем оценивать эффективность работы правительства по национальным проектам не только по достижению ключевых показателей, но и используя социологические опросы, на основе обратной связи, в том числе, по каналам Общероссийского народного фронта и с помощью политических партий, которые, прежде всего, представлены в парламенте", - сказал Путин.