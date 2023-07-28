Кабмин утвердил возможность постановки на воинский учет без личной явки в военкомат

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило обновленный порядок формирования и направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Подготовленные Минобороны и утвержденные кабмином РФ изменения в Положение о призыве на военную службу предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета.

Согласно новым правилам, "постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат, путем внесения в реестр воинского учета сведений, содержащихся о них в государственных информационных системах".

Достоверность, полнота и актуальность предоставляемых в Реестр сведений будут обеспечиваться ФНС, Минцифры, МВД, Минздравом, Минспортом, Минсельхозом, ФСИН, Фондом пенсионного и социального страхования, добавили в пресс-службе, оператором Реестра определено Минобороны РФ.

"Граждане смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в Реестре. Для этого потребуется направить обращение в военкомат через портал госуслуг или придя туда лично. Повестки будут размещаться в электронном Реестре повесток - в личных кабинетах граждан на этом ресурсе", - говорится в сообщении.

Правилами предусмотрены три способа направления повесток: вручение лично, бумажный вариант; заказное письмо, бумажный вариант; направление повестки в электронной форме.

"О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждане будут оповещаться уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг", - отметили в пресс-службе.