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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

РФ упорядочила правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия развивает группировку войск в Арктике, упорядочила правила прохода иностранных военных кораблей по маршруту Северного морского пути, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Мы планомерно развиваем группировку войск (сил) в Арктике, создаем и модернизируем необходимые объекты инфраструктуры для обеспечения ее деятельности", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе в четверг.

"Проведена дополнительная работа по упорядочиванию правил прохода иностранных военных кораблей по маршруту Северного морского пути. В июне этого года внесены изменения в соответствующие правила плавания", - заявил он.

Герасимов отметил, что РФ проводит эту работу в условиях, когда США и НАТО "сосредоточили усилия на обеспечении своего доминирования в Арктике и сдерживании Российской Федерации в регионе".

"В этих целях коллективный Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах и развивает военную инфраструктуру вблизи границ Российской Федерации. В результате усиливается конфликтный потенциал в регионе", - сказал начальник Генштаба ВС РФ.

"Территория Финляндии и Швеции все активнее используется для размещения контингентов войск НАТО и их оперативного наращивания в приграничных с Россией районах", - отметил он.

Валерий Герасимов ВС РФ НАТО Северный морской путь Генштаб РФ
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